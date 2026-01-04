Число жертв военной операции США в Венесуэле достигло 80

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число погибших в результате проведения США военной операции в Венесуэле увеличилось до 80. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету The New York Times (NYT).
Ранее поступила информация о 40 погибших.
Как указывает издание, число жертв может возрасти. -0-
