Дипслужба ЕС: Венгрия не поддержала заявление по Венесуэле

БРЮССЕЛЬ, 4 января. /ТАСС/. Евросоюз не смог согласовать общее заявление по Венесуэле, вместо этого его дипломатическая служба распространила «заявление 26 стран ЕС», под которым нет подписи Венгрии.

Источник: Reuters

«Это заявление поддержано 26 странами ЕС», — говорится в преамбуле, после чего перечисляются все государства — члены сообщества, кроме Венгрии.

По содержанию документ лишь повторяет тезисы, озвученные 3 января брюссельским руководством, включая главу дипслужбы ЕС Каю Каллас и ее шефа — председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен. Подписанты «призвали всех игроков к спокойствию», подчеркнули важность «соблюдать международные нормы и Устав ООН», отметили, что президенту Венесуэлы Николасу Мадуро, по мнению европейцев, «не хватало демократической легитимности», «поддержали борьбу с трансграничной преступностью и контрабандой наркотиков» и призвали в кратчайшие сроки «восстановить демократию и освободить политических заключенных».

Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
