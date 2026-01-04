Ричмонд
Европа импортирует около 400 млн кубометров СПГ в сутки

В первые дни января Европа ввозит почти по 400 млн кубометров сжиженного природного газа в день — это немного ниже среднего уровня декабря.

Источник: Аргументы и факты

Европа в первые дни января импортирует почти по 400 миллионов кубометров сжиженного природного газа в сутки. Такие данные следуют из подсчётов РИА Новости на основе информации ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы.

Поставки с терминалов СПГ в газотранспортную сеть 1 января составили около 393 миллионов кубометров, а 2 января приблизились к 396 миллионам кубометров. В декабре средний показатель импорта достигал 411 миллионов кубометров в сутки, что выше январских значений на 3−5 процентов.

По итогам декабря 2025 года Европа импортировала 12,7 миллиарда кубометров СПГ. Это на 1,9 процента больше, чем в ноябре, и на 21,5 процента превышает уровень декабря 2024 года. Всего за 2025 год импорт СПГ в Европу обновил рекорд и составил 142 миллиарда кубометров, что на 27,5 процента больше показателя предыдущего года.

Ранее посол России в Мадриде Юрий Клименко заявлял, что Испания под влиянием политики Евросоюза сокращает закупки российского СПГ. По его словам, за 11 месяцев объёмы импорта снизились почти вдвое по сравнению с прошлым годом, при одновременном росте поставок из США, Нигерии и Анголы, несмотря на более высокую цену альтернативного газа.

