Европа импортирует около 400 млн кубометров СПГ в сутки

По итогам декабря 2025 года Европа импортировала 12,7 миллиарда кубометров СПГ. Это на 1,9 процента больше, чем в ноябре, и на 21,5 процента превышает уровень декабря 2024 года. Всего за 2025 год импорт СПГ в Европу обновил рекорд и составил 142 миллиарда кубометров, что на 27,5 процента больше показателя предыдущего года.