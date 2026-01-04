В ДНР начались бои за Белицкое на добропольском направлении

«Мы видим устремление наших подразделений в направлении Доброполья. Мы также видим, и поступает информация, что начинаются бои за Белицкое», — рассказал Пушилин в своём телеграм-канале.
Ранее защитная система радиоэлектронной борьбы на Донбассе успешно отразила почти две сотни вражеских атак за прошедшую неделю, не допустив повреждения критически важных объектов. Над Донецком и Макеевкой было ликвидировано 156 беспилотников, над Горловкой — 42. Специалистами были перехвачены и обезврежены ударные БПЛА, вооружённые боеголовками, которые нацеливались на распределительную электростанцию и трансформаторную подстанцию. Подавленные дроны затем были уничтожены взрывотехниками без ущерба для населения и инфраструктуры.
