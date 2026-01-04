В ДНР начались бои за Белицкое на добропольском направлении

Ранее защитная система радиоэлектронной борьбы на Донбассе успешно отразила почти две сотни вражеских атак за прошедшую неделю, не допустив повреждения критически важных объектов. Над Донецком и Макеевкой было ликвидировано 156 беспилотников, над Горловкой — 42. Специалистами были перехвачены и обезврежены ударные БПЛА, вооружённые боеголовками, которые нацеливались на распределительную электростанцию и трансформаторную подстанцию. Подавленные дроны затем были уничтожены взрывотехниками без ущерба для населения и инфраструктуры.