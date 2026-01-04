Глава МО Венесуэлы потребовал освободить похищенного США Мадуро

Глава Минобороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес потребовал немедленно отпустить главу государства Николаса Мадуро и первую леди страны Силию Флорес. Соответствующее заявление он сделал в ходе выступления, которое транслировалось в Telegram-канале Мадуро.
«ВС Венесуэлы требуют скорейшего освобождения конституционного президента Боливарианской Республики. Похищены президент Николас Мадуро и первая леди Силия Флорес», — сказал министр.
Напомним, накануне стало известно, что американские войска нанесли удары по ряду объектов на территории Венесуэлы. После этого глава США Дональд Трамп заявил об успешном проведении операции и сообщил о захвате президента Венесуэлы.