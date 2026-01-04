Одно из государств Евросоюза отказалось поддержать заявления Каллас по Венесуэле

Каллас потребовала уважать право венесульцев самостоятельно определять свое будущее, а также заявила, что бороться с преступностью нужно в рамках законов.
Остальные государства ЕС заявление поддержали.
США 3 января провели в Венесуэле военную операцию, которая, по словам госсекретаря Марко Рубио, была прикрытием для поимки венесуэльского президента Николаса Мадуро.
Многие СМИ сообщали, что в Каракасе прогремели взрывы. Территория около военной базы в столице Венесуэлы осталась без электричества. Был подписан указ о чрезвычайном положении в стране.
