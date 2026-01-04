Ричмонд
Одно из государств Евросоюза отказалось поддержать заявления Каллас по Венесуэле

Венгрия отказалась поддержать заявление руководителя дипломатии Евросоюза Каи Каллас о позиции ЕС по Венесуэле.

Каллас потребовала уважать право венесульцев самостоятельно определять свое будущее, а также заявила, что бороться с преступностью нужно в рамках законов.

Остальные государства ЕС заявление поддержали.

США 3 января провели в Венесуэле военную операцию, которая, по словам госсекретаря Марко Рубио, была прикрытием для поимки венесуэльского президента Николаса Мадуро.

Многие СМИ сообщали, что в Каракасе прогремели взрывы. Территория около военной базы в столице Венесуэлы осталась без электричества. Был подписан указ о чрезвычайном положении в стране.

Читайте материал «Китайские эксперты рассказали, в чем был секрет успеха операции США в Венесуэле».

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.

