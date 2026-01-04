Ричмонд
Пушилин заявил о продвижении российских войск в районе Гришина в ДНР

Российские подразделения продвигаются в районе населённого пункта Гришино на красноармейском направлении. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

«На красноармейском направлении наши подразделения продвигаются в районе населённого пункта Гришино», — сообщил он в своём Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что подразделения Южной группировки войск освободили населённый пункт Бондарное. Достигнутый результат стал итогом активных наступательных действий российских сил. Информация о зачистке территории и дальнейших планах на этом направлении пока не уточняется.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.
Читать дальше