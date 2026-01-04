Телеканал «Беларусь 1» показал, контакты каких чиновников стоят на быстром вызове на телефоне Лукашенко

Телеканал «Беларусь 1» обратил внимание на то, контакты каких чиновников стоят на быстром вызове на телефоне президента республики Александра Лукашенко.
Фрагмент этого видео белорусы могли в последние минуты 2025 года — перед началом новогоднего обращения к стране Лукашенко. В нем, напомним, глава государства раскрыл, с чем белорусы войдут в 2026-й, а также объявил Год белорусской женщины. А за мгновения до поздравления Александр Лукашенко позвонил министру обороны Виктору Хренину, узнав об обстановке в республике. Таким образом, один из номеров на быстром наборе в большом кабинетном телефоне Лукашенко — глава Минобороны.
Строкой выше расположен контакт госсекретаря Совета безопасности Александра Вольфовича. Кстати, он делился в начале череды зимних праздников поручением президента в адрес силового блока: нести службу так, чтобы люди в праздники не вспоминали людей в погонах.
Третья строка в показанном на первом плане столбце — контакт министра внутренних дел Ивана Кубракова. Напомним, глава МВД предупреждал про максимальное использование камер и досмотрах на Новый год, а также про развертывание пунктов обогрева в Минске в местах массовых мероприятий.
Телеканал «Беларусь 1» показал, контакты каких чиновников стоят на быстром вызове на телефоне Александра Лукашенко. Фото: кадр видео из новогоднего поздравления президента Беларуси / president.gov.by.
Далее следуют номера главы Службы безопасности президента Беларуси Дмитрия Шахраева, председателя Комитета государственной безопасности Ивана Тертеля, главы Государственного пограничного комитета Константина Молостова.
В соседнем столбце, как можно понять, — контакты руководства Администрации президента. В частности, заместителей главы — Дмитрия Матусевича и Ольги Чуприс.
