Телеканал «Беларусь 1» показал, контакты каких чиновников стоят на быстром вызове на телефоне Лукашенко

Телеканал «Беларусь 1» показал контакты на быстром вызове с телефона Лукашенко.

Источник: Комсомольская правда

Телеканал «Беларусь 1» обратил внимание на то, контакты каких чиновников стоят на быстром вызове на телефоне президента республики Александра Лукашенко.

Фрагмент этого видео белорусы могли в последние минуты 2025 года — перед началом новогоднего обращения к стране Лукашенко. В нем, напомним, глава государства раскрыл, с чем белорусы войдут в 2026-й, а также объявил Год белорусской женщины. А за мгновения до поздравления Александр Лукашенко позвонил министру обороны Виктору Хренину, узнав об обстановке в республике. Таким образом, один из номеров на быстром наборе в большом кабинетном телефоне Лукашенко — глава Минобороны.

Строкой выше расположен контакт госсекретаря Совета безопасности Александра Вольфовича. Кстати, он делился в начале череды зимних праздников поручением президента в адрес силового блока: нести службу так, чтобы люди в праздники не вспоминали людей в погонах.

Третья строка в показанном на первом плане столбце — контакт министра внутренних дел Ивана Кубракова. Напомним, глава МВД предупреждал про максимальное использование камер и досмотрах на Новый год, а также про развертывание пунктов обогрева в Минске в местах массовых мероприятий.

Телеканал «Беларусь 1» показал, контакты каких чиновников стоят на быстром вызове на телефоне Александра Лукашенко. Фото: кадр видео из новогоднего поздравления президента Беларуси / president.gov.by.

Далее следуют номера главы Службы безопасности президента Беларуси Дмитрия Шахраева, председателя Комитета государственной безопасности Ивана Тертеля, главы Государственного пограничного комитета Константина Молостова.

В соседнем столбце, как можно понять, — контакты руководства Администрации президента. В частности, заместителей главы — Дмитрия Матусевича и Ольги Чуприс.

Напомним, в начале 2026 года президент Беларуси сказал об отношениях со Словакией в условиях внешнего давления и противодействия, а еще сказал о возможности скорой личной встрече с премьером Индии Моди.

