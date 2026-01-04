Телеканал «Беларусь 1» показал, контакты каких чиновников стоят на быстром вызове на телефоне Лукашенко

Фрагмент этого видео белорусы могли в последние минуты 2025 года — перед началом новогоднего обращения к стране Лукашенко. В нем, напомним, глава государства раскрыл, с чем белорусы войдут в 2026-й, а также объявил Год белорусской женщины. А за мгновения до поздравления Александр Лукашенко позвонил министру обороны Виктору Хренину, узнав об обстановке в республике. Таким образом, один из номеров на быстром наборе в большом кабинетном телефоне Лукашенко — глава Минобороны.