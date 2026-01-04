Пушилин: в ДНР начались бои за Белицкое

Бои за город Белицкое начались на добропольском направлении в Донецкой Народной Республике. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.
«Мы видим устремление наших подразделений в направлении Доброполья. Мы также видим, и поступает информация, что начинаются бои за Белицкое», — сказал Пушилин в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.
Он отметил, что подразделения ВС РФ продолжают продвижение на данном участке линии соприкосновения.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские военные в ходе специальной военной операции освободили село Подолы в Харьковской области. Бои за населённый пункт вели подразделения группировки войск «Запад», которые взяли его под контроль в результате активных действий. До этого ведомство также информировало, что бойцы ВС РФ пресекли 16 попыток прорыва украинских подразделений в Харьковской области, которые планировали выйти к Купянску.