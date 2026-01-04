Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские военные в ходе специальной военной операции освободили село Подолы в Харьковской области. Бои за населённый пункт вели подразделения группировки войск «Запад», которые взяли его под контроль в результате активных действий. До этого ведомство также информировало, что бойцы ВС РФ пресекли 16 попыток прорыва украинских подразделений в Харьковской области, которые планировали выйти к Купянску.