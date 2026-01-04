Страны Латинской Америки и Испания выпустили заявление с осуждением действий США в Венесуэле

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бразилия, Колумбия, Мексика, Уругвай, Чили и Испания выступили против действий США в Венесуэле. Об этом говорится в совместном заявлении стран, распространенном испанскими властями, информирует ТАСС.
Страны заявили о неприятии военных действий, осуществляемых в одностороннем порядке, и выразили глубокую озабоченность в связи с происходящим. Подобные действия, как отмечается в тексте заявления, противоречат основополагающим принципам международного права, закрепленным в Уставе ООН. «Эти действия создают крайне опасный прецедент для мира и региональной безопасности и угрожают гражданскому населению», — говорится в коммюнике.
Ситуация в Венесуэле должна быть урегулирована исключительно мирными средствами и с уважением воли венесуэльского народа без внешнего вмешательства. «Мы выражаем нашу обеспокоенность по поводу любых попыток государственного контроля, управления или внешнего присвоения природных или стратегических ресурсов, что несовместимо с международным правом и угрожает политической, экономической и социальной стабильности региона», — указывается в заявлении.
Между тем акции протеста против действий США продолжаются по всему миру. В частности, СМИ 4 января сообщили о протестах в Варшаве, Мадриде, Амстердаме, Берлине. Участники акций собираются у посольств США в своих городах и несут плакаты с изображением Николаса Мадуро.
Митинги в поддержку Венесуэлы прокатились и по самим Соединенным Штатам. Протесты против операции США в Венесуэле прошли сразу в нескольких американских городах. Наиболее массовые из них прошли у Белого дома и на главной площади Нью-Йорка Таймс-сквер.
3 января США атаковали гражданские и военные объекты в Каракасе. В МИД Венесуэлы назвали действия Вашингтона военной агрессией. В стране было введено чрезвычайное положение. Президент США Дональд Трамп в свою очередь подтвердил нанесение ударов по Венесуэле. Он сообщил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро вместе с женой были захвачены и вывезены из страны. Американский лидер также заявил, что США намерены взять Венесуэлу под временное управление. Верховный суд Венесуэлы назначил исполняющей обязанности главы государства исполнительного вице-президента республики Делси Родригес. -0-