Страны Латинской Америки и Испания выпустили заявление с осуждением действий США в Венесуэле

3 января США атаковали гражданские и военные объекты в Каракасе. В МИД Венесуэлы назвали действия Вашингтона военной агрессией. В стране было введено чрезвычайное положение. Президент США Дональд Трамп в свою очередь подтвердил нанесение ударов по Венесуэле. Он сообщил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро вместе с женой были захвачены и вывезены из страны. Американский лидер также заявил, что США намерены взять Венесуэлу под временное управление. Верховный суд Венесуэлы назначил исполняющей обязанности главы государства исполнительного вице-президента республики Делси Родригес. -0-