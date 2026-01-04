В Латвии заявили о повреждении оптоволоконного кабеля в Балтийском море

Ранее сообщалось, что Россия и Литва продлили газовый транзит в Калининградскую область. Оператор литовских сетей Amber Grid сообщил о подписании нового пятилетнего договора с «Газпромом». По новым условиям доходы Литвы от этой услуги могут существенно вырасти. Власти страны установили тариф так, что в 2026 году предприятие планирует получить около 30 млн евро.