В Латвии заявили о повреждении оптоволоконного кабеля в Балтийском море

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня заявила о повреждении в Балтийском море кабеля между Латвией и Литвой. Начато расследование. Как сообщили национальные центры по управлению кризисами, повреждение зафиксировано на участке между литовским посёлком Швентойи и латвийским городом Лиепая.

Источник: Life.ru

«Поддерживаем с коллегами из Латвии необходимые контакты, обмениваемся собранными данными, однако пока инцидент расследуется, информация о его возможных причинах огласке не подлежит», — говорится в сообщении национального центра Литвы по управлению кризисами.

Ранее сообщалось, что Россия и Литва продлили газовый транзит в Калининградскую область. Оператор литовских сетей Amber Grid сообщил о подписании нового пятилетнего договора с «Газпромом». По новым условиям доходы Литвы от этой услуги могут существенно вырасти. Власти страны установили тариф так, что в 2026 году предприятие планирует получить около 30 млн евро.

