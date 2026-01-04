Суд над Мадуро пройдет в понедельник

«Судебное заседание состоится завтра, 5 января 2026 года, в 12.00 по восточному американскому времени. Оно пройдет под председательством окружного судьи США Элвина К. Хеллерштейна», — сообщил суд в ответ на вопрос о том, когда состоится слушание по делу против Мадуро.
