Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд над Мадуро пройдет в понедельник

ВАШИНГТОН, 4 янв — РИА Новости. Суд в Нью-Йорке подтвердил РИА Новости, что заседание по делу против захваченного США президента Венесуэлы Николаса Мадуро пройдет в понедельник в 20.00 по мск.

Источник: Reuters

«Судебное заседание состоится завтра, 5 января 2026 года, в 12.00 по восточному американскому времени. Оно пройдет под председательством окружного судьи США Элвина К. Хеллерштейна», — сообщил суд в ответ на вопрос о том, когда состоится слушание по делу против Мадуро.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше