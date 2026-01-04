Ричмонд
Мадуро официально зачитают обвинения в суде в Нью-Йорке 5 января

«Мадуро, как ожидается, предстанет перед судом для представления обвинений в полдень понедельника (20.00 по минскому времени. — Прим. БЕЛТА)», — пишет издание.

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Захваченному американскими силами президенту Венесуэлы Николасу Мадуро официально зачитают обвинения в нью-йоркском суде 5 января. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Washington Post.

Отмечается, что Мадуро предстанет перед окружным судьей Элвином Хеллерштейном, в ведении которого был ряд крупных дел, в окружном суде Нижнего Манхэттена. -0-

