ЕС не смог согласовать общее заявление по Венесуэле, его не поддержала Венгрия

«Это заявление поддержано 26 странами ЕС», — говорится в преамбуле, после чего перечисляются все государства — члены сообщества, кроме Венгрии.
По содержанию документ лишь повторяет тезисы, озвученные 3 января брюссельским руководством, включая главу дипслужбы ЕС Каю Каллас и ее шефа — председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен. Подписанты «призвали всех игроков к спокойствию», подчеркнули важность «соблюдать международные нормы и Устав ООН», отметили, что президенту Венесуэлы Николасу Мадуро, по мнению европейцев, «не хватало демократической легитимности», «поддержали борьбу с трансграничной преступностью и контрабандой наркотиков» и призвали в кратчайшие сроки «восстановить демократию и освободить политических заключенных».-0-