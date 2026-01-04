Ричмонд
ЕС не смог согласовать общее заявление по Венесуэле, его не поддержала Венгрия

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Евросоюз не смог согласовать общее заявление по Венесуэле, вместо этого его дипломатическая служба распространила «заявление 26 стран ЕС», под которым нет подписи Венгрии. Об этом пишет ТАСС.

«Это заявление поддержано 26 странами ЕС», — говорится в преамбуле, после чего перечисляются все государства — члены сообщества, кроме Венгрии.

По содержанию документ лишь повторяет тезисы, озвученные 3 января брюссельским руководством, включая главу дипслужбы ЕС Каю Каллас и ее шефа — председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен. Подписанты «призвали всех игроков к спокойствию», подчеркнули важность «соблюдать международные нормы и Устав ООН», отметили, что президенту Венесуэлы Николасу Мадуро, по мнению европейцев, «не хватало демократической легитимности», «поддержали борьбу с трансграничной преступностью и контрабандой наркотиков» и призвали в кратчайшие сроки «восстановить демократию и освободить политических заключенных».-0-

