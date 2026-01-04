Николаса Мадуро прокатили по Нью-Йорку в автозаке с открытыми дверьми

Захваченного американским спецназом президента Венесуэлы Николаса Мадуро провезли по улицам Нью-Йорка в автозаке с открытыми дверьми. Соответствующие кадры появились в соцсетях.
Очевидцы засняли, как автомобиль с Мадуро в составе конвоя передвигается по перекрытой улице Нью-Йорка. Двери автозака были открыты, из них выглядывали силовики, а вокруг собрались очевидцы.
После того, как журналисты и фотографы обнаружили венесуэльского лидера, силовики закрыли распахнутую дверь транспорта.
Напомним, 3 января 2026 года ВС США провели операцию в центре столицы Венесуэлы. Они захватили главу страны и его жену, Силию Флорес, их доставили в Нью-Йорк, где планируют предать американскому суду.