Николаса Мадуро прокатили по Нью-Йорку в автозаке с открытыми дверьми

Захваченного американским спецназом президента Венесуэлы Николаса Мадуро провезли по улицам Нью-Йорка в автозаке с открытыми дверьми.

Источник: Аргументы и факты

Захваченного американским спецназом президента Венесуэлы Николаса Мадуро провезли по улицам Нью-Йорка в автозаке с открытыми дверьми. Соответствующие кадры появились в соцсетях.

Очевидцы засняли, как автомобиль с Мадуро в составе конвоя передвигается по перекрытой улице Нью-Йорка. Двери автозака были открыты, из них выглядывали силовики, а вокруг собрались очевидцы.

После того, как журналисты и фотографы обнаружили венесуэльского лидера, силовики закрыли распахнутую дверь транспорта.

Напомним, 3 января 2026 года ВС США провели операцию в центре столицы Венесуэлы. Они захватили главу страны и его жену, Силию Флорес, их доставили в Нью-Йорк, где планируют предать американскому суду.

Биография Николаса Мадуро
Глава МИД в правительстве Уго Чавеса и президент Венесуэлы — Николас Мадуро остаётся загадкой для мировой общественности. Водитель автобуса в феноменальные сроки возглавил страну, погружённую в кризисы. Он победил на выборах после смерти лидера Боливарианской революции и продолжил его курс. Рассказываем о ключевых этапах биографии Николаса Мадуро.
