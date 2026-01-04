Ричмонд
Медведев: США могут повторить «венесуэльскую операцию» на Украине

Вашингтон может повторить в Киеве «венесуэльскую операцию», которую уже опробовал в Каракасе. Такое мнение в воскресенье, 4 января, выразил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

По словам политика, у США намного больше оснований провести подобную операцию на Украине. К таким последствиям может привести отказ главы страны Владимира Зеленского от сделки с Белым домом.

— Янки, уже создавшие подобный «прецедент» с Мадуро, могут повторить его с бандеровскими ублюдками. Всяко оснований гораздо больше, — цитирует Медведева ТАСС.

3 января в столице Венесуэлы произошла серия взрывов. После этого СМИ сообщили, что американские войска ударили по военным объектам в стране.

Атака США на Венесуэлу длилась менее 30 минут. В результате ударов был серьезно поврежден Порт Ла-Гуайра. Нефтяная инфраструктура страны при этом не пострадала.

«Вечерняя Москва» рассказала о причинах вторжения армии США, количестве ударов по объектам, захвате президента страны Николаса Мадуро, а также о реакции Венесуэлы и других государств на произошедшее.

