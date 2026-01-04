Ричмонд
Премьер Дании просит Трампа не угрожать Гренландии

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен призвала президента США Дональда Трампа прекратить угрозы о присоединении Гренландии к Штатам. Об этом пишет РИА Новости.

«Нет никакого смысла говорить о том, что США нуждаются во взятии Гренландии под свой контроль. У США нет никакого права аннексировать ни одну из трех частей Датского Королевства. Поэтому настоятельно призываю США прекратить угрозы в отношении исторически близкого союзника и против другой страны и другого народа, который четко заявил, что не продается», — отметила Фредериксен, заявление которой было получено агентством Reuters. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен призвала президента США Дональда Трампа прекратить угрозы о присоединении Гренландии к Штатам.

«Нет никакого смысла говорить о том, что США нуждаются во взятии Гренландии под свой контроль. У США нет никакого права аннексировать ни одну из трех частей Датского Королевства. Поэтому настоятельно призываю США прекратить угрозы в отношении исторически близкого союзника и против другой страны и другого народа, который четко заявил, что не продается», — отметила Фредериксен, заявление которой было получено агентством Reuters.-0-

