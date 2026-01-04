Все жертвы пожара в баре на швейцарском курорте опознаны

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Все жертвы пожара в баре на швейцарском курорте Кран-Монтана опознаны, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление полиции кантона Вале.
«После пожара, произошедшего в новогоднюю ночь в Кран-Монтана, были опознаны последние 16 жертв… Таким образом, личности 40 человек, погибших в пожаре, установлены» , — говорится в пресс-релизе полиции.
Среди жертв — граждане Швейцарии, Италии, Франции, Португалии, Бельгии, а также юноша с тройным гражданством (французское/израильское/британское).
В новогоднюю ночь около 01.30 (03.30 по минскому времени) в баре на популярном швейцарском альпийском курорте Кран-Монтана начался пожар. По данным полиции кантона Вале, погибли 40 человек, еще 119 получили травмы, большинство из них находятся в тяжелом состоянии.
Власти подтвердили национальность 105 получивших травмы человек, среди них 71 швейцарец, 14 французов, 11 итальянцев, четыре серба и по одному гражданину Боснии, Бельгии, Люксембурга, Польши и Португалии. Все жертвы пожара в баре на швейцарском курорте Кран-Монтана опознаны, следует из заявления полиции кантона Вале. -0-