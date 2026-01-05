Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Венгрия не стала поддерживать заявления Каллас о ситуации в Венесуэле

Венгрия оказалась единственной страной ЕС, не поддержавшей заявление главы европейской дипломатии Каи Каллас по Венесуэле. Это следует из документа, опубликованного на сайте Европейской службы внешних связей (ЕСВС).

Источник: Life.ru

В заявлении Каи Каллас содержится призыв уважать право Венесуэлы на самоопределение и подчёркивается необходимость соблюдать международное право в борьбе с транснациональной преступностью и незаконным оборотом наркотиков.

«Данное заявление поддержали 26 государств — членов ЕС: Австрия, Бельгия, Болгария, Хорватия, Кипр, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Испания и Швеция», — сказано в документе.

Напомним, ранее стало известно, что масштаб человеческих потерь в результате вторжения США в Венесуэлу оказался значительно больше. Число погибших в результате субботней атаки выросло до 80, включая гражданских и служащих сил безопасности. В результате военной операции США в Венесуэле были захвачены и вывезены из страны президент Николас Мадуро и его супруга. Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес рассказал о многочисленных жертвах среди военных и гражданских лиц из окружения президента, погибших во время его похищения.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше