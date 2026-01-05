Европа импортирует по 400 млн кубов сжиженного газа в день

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европа в первые дни января импортирует почти по 400 млн кубометров сжиженного природного газа (СПГ) в сутки, что чуть ниже среднего показателя декабря, передает РИА Новости, ссылаясь на данные ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE).
Поставки с терминалов СПГ в газотранспортную сеть 1 января составили около 393 млн кубометров, а на следующий день приблизились к 396 млн кубометров. Показатель в декабре составил в среднем 411 млн кубометров в сутки (больше на 4,6% и 3,8% соответственно).
Импорт в декабре 2025 года составил 12,7 млрд кубометров, что на 1,9% больше показателя ноября 2025 года, на 21,5% — декабря 2024 года.
Европа по итогам 2025 года обновила рекорд импорта СПГ. Показатель составил 142 млрд кубометров, что в годовом выражении больше на 27,5%.-0-