Европа импортирует по 400 млн кубов сжиженного газа в день

Поставки с терминалов СПГ в газотранспортную сеть 1 января составили около 393 млн кубометров, а на следующий день приблизились к 396 млн кубометров. Показатель в декабре составил в среднем 411 млн кубометров в сутки (больше на 4,6% и 3,8% соответственно).