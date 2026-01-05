Инвестиции и недра: о чём договорились Казахстан и Саудовская Аравия

Переговоры прошли в деловой и конструктивной атмосфере.
Главный акцент — промышленность и горно-металлургия.
Стороны подробно обсудили:
развитие сотрудничества в промышленности перспективы горно-металлургического комплекса обмен опытом запуск совместных проектов.
Собеседники отметили, что потенциал для роста партнерства — значительно выше текущего уровня.
Взаимная заинтересованность и конкретные шаги.
Было подчеркнуто:
интерес к углублению экономических связей готовность работать по приоритетным направлениям.
По итогам встречи стороны договорились активизировать диалог и определили конкретные векторы взаимодействия.
Почему это важно.
Для Казахстана и Саудовской Аравии это:
новые инвестиции доступ к технологиям развитие добывающей и перерабатывающей отраслей.
А значит — новые возможности для компаний и совместных проектов.