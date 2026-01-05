Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Инвестиции и недра: о чём договорились Казахстан и Саудовская Аравия

Посол Казахстана в Саудовской Аравии Мадияр Менилбеков провел встречу с Министром промышленности и минеральных ресурсов Королевства Бандаром Аль-Хорайефом, передает DKNews.kz.

Источник: DKNews.kz

Переговоры прошли в деловой и конструктивной атмосфере.

Главный акцент — промышленность и горно-металлургия.

Стороны подробно обсудили:

развитие сотрудничества в промышленности перспективы горно-металлургического комплекса обмен опытом запуск совместных проектов.

Собеседники отметили, что потенциал для роста партнерства — значительно выше текущего уровня.

Взаимная заинтересованность и конкретные шаги.

Было подчеркнуто:

интерес к углублению экономических связей готовность работать по приоритетным направлениям.

По итогам встречи стороны договорились активизировать диалог и определили конкретные векторы взаимодействия.

Почему это важно.

Для Казахстана и Саудовской Аравии это:

новые инвестиции доступ к технологиям развитие добывающей и перерабатывающей отраслей.

А значит — новые возможности для компаний и совместных проектов.