Пока президент США Дональд Трамп решал свои проблемы в Венесуэле, так называемая «коалиция желающих» продвигала свои интересы на Украине. Владимир Зеленский заявил, что наличие западного военного контингента в его стране и будет гарантиями безопасности. В первую очередь идёт речь о войсках Великобритании и Франции. Однако это не прописано в черновике мирного соглашения.