Курская область, 5 января.
Киев стягивает к сумскому селу Грабовское, возле которого придвигаются наши войска, подразделения, составленные по большей части из ограниченно годных мобилизованных. Также дополнительные силы подтягивают к Алексеевке и Варачино.
Вблизи Курской области противник понёс потери в Рыжевке. Здесь по позициям ВСУ ударили артиллеристы. Кроме того, ВС РФ продвигаются на нескольких участках на Сумщине. По данным украинских источников, приграничное село Комаровка перешло в «серую зону», что подтверждает наше наступление в Сумской области на новом направлении.
За сутки украинские вооружённые формирования потеряли на этом участке фронта свыше 65 человек, боевую бронированную машину, несколько внедорожников, БПЛА, а также три склада.
Расчёты самоходных пушек «Гиацинт-С» ударили по противнику в Харьковской области. Видео © Telegram / mod_russia.
Харьковская область, 5 января.
Группировка «Запад» освободила село Подолы. Населённый пункт находится на восточном берегу реки Оскол в нескольких километрах от Купянска.
— К юго-западу — пока ещё подконтрольный ВСУ Купянск-Узловой, где окружена крупная украинская группировка. Подразделения «Запада» продолжают методично очищать от противника восточный берег Оскола, — пишет военный корреспондент Александр Коц.
По данным канала «Военная хроника», в Купянск-Узловой враг продолжает проникать, в том числе заводя технику. Авторы ресурса отмечают, что генерал ВСУ Михаил Драпатый может в ближайшее время начать здесь новое наступление, задействуя подразделения, которые раньше воевали только на видео и в СМИ.
Также в Харьковской области работают бойцы «Севера». За сутки они уничтожили больше 45 украинских боевиков, а также гаубицу Д-30, внедорожники и багги, станции Starlink и БПЛА.
В рядах киевских формирований всё больше дезертиров. 3-я отдельная бригада ВСУ, переброшенная поближе к российской границе, редеет. Бегут не только мобилизованные, но и младшие офицеры. Для их ликвидации в Харьковскую область переброшены дроноводы из бригады «Птахи Мадьяра».
Донецкая Народная Республика, 5 января.
Российские войска наступают как на юге Донецкой Народной Республики, так и на севере. Бойцы «Центра» ведут наступление в н.п. Гришино. На Покровском направлении ВС РФ ликвидировали до 410 боевиков. Штурмовики «Юга» наступают на Славянск. Здесь украинские формирования лишились свыше 180 военнослужащих, а также были уничтожены американский БТР М113 и склад горючего.
Зеленский меняет силовиков.
Владимир Зеленский продолжает кадровые перестановки. На своём месте точно останется главком ВСУ Александр Сырский, а вот руководитель СБУ Василий Малюк может начать подготавливать резюме. Военный блогер Юрий Подоляка считает, что главарь киевского режима убирает от себя тех, кто связан с Вашингтоном, но приближает кандидатов от Лондона.
Западные войска как гарантия безопасности.
Пока президент США Дональд Трамп решал свои проблемы в Венесуэле, так называемая «коалиция желающих» продвигала свои интересы на Украине. Владимир Зеленский заявил, что наличие западного военного контингента в его стране и будет гарантиями безопасности. В первую очередь идёт речь о войсках Великобритании и Франции. Однако это не прописано в черновике мирного соглашения.
Москва много раз говорила, что размещение иностранных войск на Украине недопустимо, а значит, соглашение с пунктом о вводе контингента подписано не будет.