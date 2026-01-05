Ричмонд
Дмитриев заявил, что ЕС не является реальным игроком на международной арене

Дмитриев: ЕС не означает того, на что претендует.

Источник: Комсомольская правда

Евросоюз перестал быть реальным игроком на международной арене. Такое мнение высказал спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

«Спасибо за признание очевидного — ЕС не означает того, на что претендует, и не является уважаемым международным голосом или реальным игроком», — написал Дмитриев в социальной сети Х. Пост опубликован на английском языке.

Накануне Кирилл Дмитриев назвал жителей Европейского союза «бедными европейцами» после обещания главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен активнее бороться с самоубийством западной цивилизации.

Ранее вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что на 61-й Мюнхенской конференции по безопасности произошли «похороны» коллективного Запада.

Тем временем премьер Словакии Фицо заявил, что военная операция в Венесуэле доказывает, что международное право перестало действовать, а мировой порядок разрушается.

