В Вильнюсском аэропорту опаздывает часть рейсов из-за сложных погодных условий

В Литве образовался большой снежный покров, самый большой за последние 15 лет, что может привести к дальнейшим задержкам рейсов, если условия не улучшатся.

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Вильнюсском аэропорту опаздывает часть рейсов из-за сложных погодных условий. Некоторые рейсы в Вильнюс и из Вильнюса испытывают незначительные задержки, об этом пишут литовские СМИ.

Представитель Литовских аэропортов Агне Шалтените отметила, что не только в Литве, но и в других аэропортах сейчас условия сложные. -0-