Океанариум, картины нефтью и визит в стойбище аборигенов: где Кухарук продолжил свое новогоднее путешествие

Кухарук продолжил новогоднее путешествие по Югре.
Губернатор ХМАО Руслан Кухарук 5 января посетил Когалым. Здесь он побывал в океанариуме, посетил кустовую площадку, написал картину нефтью и даже посетил стойбище «Юты Капияха». О своем новогоднем путешествии по Югре глава региона поделился в соцсети.
«Погрузиться в историю промышленного освоения Западной Сибири в музейно-выставочном центре, открыть для себя уникальный мир морских глубин в одном из крупнейших океанариумов России, побывать на настоящем месторождении и познакомиться с культурой коренных народов Севера — для этого не нужно планировать сложный маршрут. Все это собрано в одном городе — Когалыме. Именно здесь решил продолжить свое новогоднее путешествие по Югре», — поделился Кухарук в своем telegram-канале.
Губернатор также попробовал себя в написании картины нефтью. Впечатлил Кухарука и визит в стойбище «Юты Капияха» — коренные жители, семья Павла и Людмилы, познакомили его с бытом, культурой и вековыми традициями народов ханты, манси и лесных ненцев.