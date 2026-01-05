Океанариум, картины нефтью и визит в стойбище аборигенов: где Кухарук продолжил свое новогоднее путешествие

«Погрузиться в историю промышленного освоения Западной Сибири в музейно-выставочном центре, открыть для себя уникальный мир морских глубин в одном из крупнейших океанариумов России, побывать на настоящем месторождении и познакомиться с культурой коренных народов Севера — для этого не нужно планировать сложный маршрут. Все это собрано в одном городе — Когалыме. Именно здесь решил продолжить свое новогоднее путешествие по Югре», — поделился Кухарук в своем telegram-канале.