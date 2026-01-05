В Дании напомнили Трампу, что не хотят отдавать Гренландию

Соединённые Штаты не имеют права аннексировать Гренландию. Об этом заявила глава правительства Дании Метте Фредериксен на фоне высказываний Дональда Трампа о возможном присоединении этой части Датского Королевства к США.
«У США нет никакого права аннексировать ни одну из трех частей Датского Королевства. Поэтому настоятельно призываю США прекратить угрозы в отношении исторически близкого союзника и против другой страны и другого народа, который четко заявил, что не продается», — сказала премьер-министр, её заявление цитирует агентство Reuters.
Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен также признался, что разочаровался в главе Белого дома Дональде Трампе после заявлений того о необходимости присоединения острова к США.
Накануне президент США Дональд Трамп вновь заявил о необходимости приобретения Гренландии для национальной безопасности, ссылаясь на активность России и Китая в регионе.
В то же время супруга заместителя главы аппарата Белого дома по вопросам политики Стивена Миллера опубликовала в социальной сети X карту Гренландии, окрашенную в цвета американского флага.