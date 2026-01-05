В Берне прошла демонстрация против нападения США на Венесуэлу

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Порядка 200 жителей Швейцарии 4 января вышли на мирную демонстрацию в центре Берна, чтобы выразить протест против нападения США на Венесуэлу. Участники шествия несли плакаты с призывами ввести санкции в отношении Соединенных Штатов, сообщает ТАСС со ссылкой на швейцарское агентство Keystone-SDA.
По его информации, демонстранты обвиняли президента США Дональда Трампа в терроре и требовали от американцев «убраться из Латинской Америки». В мероприятии приняли участие несколько организаций, в том числе члены партии труда Берна, местного объединения коммунистической молодежи, ассоциации «Швейцария-Куба» и антиимпериалистического союза.
Ранее МИД конфедерации призвал власти США к деэскалации в Венесуэле, однако действия Вашингтона в Боливарианской Республике не осудил. -0-