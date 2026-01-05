Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Берне прошла демонстрация против нападения США на Венесуэлу

В мероприятии приняли участие несколько организаций, в том числе члены партии труда Берна, местного объединения коммунистической молодежи, ассоциации «Швейцария-Куба» и антиимпериалистического союза.

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Порядка 200 жителей Швейцарии 4 января вышли на мирную демонстрацию в центре Берна, чтобы выразить протест против нападения США на Венесуэлу. Участники шествия несли плакаты с призывами ввести санкции в отношении Соединенных Штатов, сообщает ТАСС со ссылкой на швейцарское агентство Keystone-SDA.

По его информации, демонстранты обвиняли президента США Дональда Трампа в терроре и требовали от американцев «убраться из Латинской Америки». В мероприятии приняли участие несколько организаций, в том числе члены партии труда Берна, местного объединения коммунистической молодежи, ассоциации «Швейцария-Куба» и антиимпериалистического союза.

Ранее МИД конфедерации призвал власти США к деэскалации в Венесуэле, однако действия Вашингтона в Боливарианской Республике не осудил. -0-

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше