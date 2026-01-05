Они развалили СССР, теперь пакостят России. Позорные истории генерала, министра и депутата

От патриота до иноагента. Путь Маркова.
Экс-депутат V созыва и примелькавшийся на ТВ политолог Сергей Марков* долго не мог поверить, что признан иноагентом. Ему пришлось пройти пять стадий принятия. От «клевета, я патриот» и «атакой на меня занимаются враги России» до отказа подавать протест в суд и смирения с соответствующей плашкой. «Иномаркова» перестали звать на ТВ. Пропала искорка в его блогах. Посты стали скучнее, комментарии отключены.
Сергея Маркова* признали иноагентом после скандального участия в Шушинском медиафоруме, где президент Азербайджана Ильхам Алиев раскритиковал Россию и принял в подарок шеврон ВСУ. Марков* не только не возмутился, а, наоборот, рассыпался комплиментами Алиеву.
— Блестящий интеллектуал. Лидер страны-победителя, — улыбался Марков*.
Как выяснил Life.ru, у политолога и до этого случая были пятна на репутации. В девяностых он занимал должность в вашингтонском Национальном демократическом институте**, а его супруга получала гранты от чикагского фонда Макартуров**. Эти организации признаны нежелательными на территории нашей страны задолго до СВО.
А ещё Марков* — сооснователь первой советской оппозиционной партии, которая выступала за выход России из СССР. Члены этой партии консультировали Ельцина и считались очень влиятельными в перестройку.
Марков* утверждает, что никогда не покинет родину. Как бы в доказательство он выкладывал селфи в дачном наряде на огороде. Но непонятно, что это была за дача. Точно не в болгарском городе Черноморец, где недвижимостью владела уже экс-супруга, точно не в Берлине, где живёт дочь. Непохоже и на элитный посёлок на Новорижском шоссе, где особняком пользуются его помощница с ребёнком.
Бывший министр требует наказать Россию.
Странно, что так поздно признали иноагентом бывшего главу МИД РФ Андрея Козырева*. С самого первого дня спецоперации он требует дать больше оружия Украине, а Россию предлагает сильнее давить.
— Российский мир — это ГУЛАГ, россияне стоят на коленях. Единственный способ разорвать порочный круг — действовать против России с позиции силы, — захлёбывается Козырев*.
В это сложно поверить, но он отдал служению отчизне целых тридцать лет, да и отчизна ему благоволила. Козырев* родился в номенклатурной семье в советском посольстве в Брюсселе, учился в МГИМО, сделал карьеру в МИД СССР, при Борисе Ельцине возглавил ведомство и разбогател. Его жена стала царствующей светской львицей Москвы девяностых и начала нулевых.
Именно Козырев* — один из инициаторов и организаторов Беловежских соглашений. Экс-президент США Ричард Никсон считал его слизняком, а наш народ прозвал за податливость американцам Мистером Да.
В 2012 году Андрей Козырев* уехал на ПМЖ в Майами, проклиная при этом российскую «авторитарную, антизападную и коррумпированную политическую систему». За рубежом он начал писать антироссийские книги. Всё это выглядело парадоксально. У чиновника имелись дворцы в Жуковке и Барвихе, хоромы на Арбате и в Хамовниках. Скорее всего, он успел всё это выгодно продать.
Сейчас Козырев* живет на Саут-Бич — это берег Атлантического океана. Его квартира стоимостью $1,5 млн располагается в престижном высотном кондоминиуме, где жильцов обслуживают словно в отеле.
Первый в истории генерал-иноагент. Кто он?
Евгений Савостьянов* — первый в истории генерал-иноагент. Он был чекистом, советником Ельцина, а сейчас вещает русофобские бредни в Гарварде и на страницах «Вашингтон таймс».
— Россия к западу от Урала никому не нужна вообще, даже самому населению России, — учит американцев Савостьянов*.
Также он ведёт русскоязычный блог, где клеймит наше государство «марионеткой», а наш народ — «низами с доминирующей нацистской идеей».
Евгений Савостьянов* был очень странным генералом с зигзагообразной карьерой. Перестройку встретил геофизиком с двадцатилетним стажем. На выборах на I Съезд народных депутатов возглавил штаб Сахарова. Потом стал помощником первого мэра Москвы Гавриила Попова. Во время путча, выполняя приказы Ельцина, участвовал в защите Белого дома и лично опечатал здание ЦК. Через две недели Ельцин назначил геофизика Савостьянова* главой Управления КГБ по Москве. Уровень новоявленного чекиста был как у Егора Гайдара и Анатолия Чубайса. В нулевые Савостьянов* занимался нефтянкой.
Сейчас отставной генерал богато живёт в Калифорнии. Он хвастливо называет себя «демократом-контрразведчиком» и человеком, который «закрыл ЦК КПСС». На Родине у него могло оставаться недвижимости на полмиллиарда рублей. Часть уже выставлялась на продажу. Есть данные, что Савостьянов* покинул Россию за пару недель до начала спецоперации. В 2023 году он уже активно вёл антироссийские стримы из пригорода Лос-Анджелеса. Life.ru нашёл его американский особняк стоимостью почти $2 млн.
*Признан в России иностранным агентом.
**Деятельность организации признана нежелательной в России.