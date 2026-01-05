Они развалили СССР, теперь пакостят России. Позорные истории генерала, министра и депутата

Марков* утверждает, что никогда не покинет родину. Как бы в доказательство он выкладывал селфи в дачном наряде на огороде. Но непонятно, что это была за дача. Точно не в болгарском городе Черноморец, где недвижимостью владела уже экс-супруга, точно не в Берлине, где живёт дочь. Непохоже и на элитный посёлок на Новорижском шоссе, где особняком пользуются его помощница с ребёнком.