Фицо указал на санкционные пакеты, заморозку российских активов и выделение средств Украине как на действия, совершённые брюссельскими чиновниками «во имя ненависти по отношению к России». Также он подчеркнул, что во внешней политике Европейского союза преобладает ненависть к России.