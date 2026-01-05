Антироссийская политика Евросоюза может довести это объединение до края пропасти. Такое заявление сделал глава правительства Словакии Роберт Фицо.
«Европейский союз в антироссийских подходах может дойти до края пропасти», — сказал премьер-министр в видеообращении, которое он разместил в социальных сетях в воскресенье 4 января.
Фицо указал на санкционные пакеты, заморозку российских активов и выделение средств Украине как на действия, совершённые брюссельскими чиновниками «во имя ненависти по отношению к России». Также он подчеркнул, что во внешней политике Европейского союза преобладает ненависть к России.
Тем временем несколько европейских стран подготовили планы по отправке своих военных на Украину в рамках так называемой «коалиции желающих» для контроля возможного перемирия.
Накануне спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что ЕС перестал быть весомым игроком на международной арене.
Ранее вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что на 61-й Мюнхенской конференции по безопасности произошли «похороны» коллективного Запада.