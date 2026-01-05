В Бельгии 17 человек пострадали в результате конфликта в ТЦ

По информации полиции, в ТЦ города Вийнегем провинции Антверпен поссорились две женщины и семейная пара с ребенком. После словесной перепалки одна из участниц распылила в помещении баллончик с перцовым газом. Пострадали 17 человек — им медики оказали помощь на месте, но четверо пострадавших все же были позднее госпитализированы.