В Бельгии 17 человек пострадали в результате конфликта в ТЦ

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/.В результате конфликта в торговом центре в Бельгии с распылением газового баллончика 17 человек пострадали, четверо попали в больницу, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Sudinfo.
По информации полиции, в ТЦ города Вийнегем провинции Антверпен поссорились две женщины и семейная пара с ребенком. После словесной перепалки одна из участниц распылила в помещении баллончик с перцовым газом. Пострадали 17 человек — им медики оказали помощь на месте, но четверо пострадавших все же были позднее госпитализированы.
Две женщины были задержаны, полиция проводит расследование. -0-