В Северной Корее прошли испытания гиперзвуковых ракет

Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) провела успешные испытания гиперзвуковых ракет в рамках плановых боевых учений. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Источник: Газета.Ру

Учения, направленные на проверку боеготовности нового вооружения, прошли под личным наблюдением верховного лидера страны Ким Чен Ына. Согласно заявлению ЦТАК, гиперзвуковые ракеты, запущенные из района Пхеньяна, поразили установленные цели в акватории Японского моря на расстоянии 1000 километров.

Ким Чен Ын, обращаясь к участникам учений, отметил прогресс в развитии сил сдерживания.

«Можно подтвердить, что через сегодняшние учения по запуску выполнена весьма важная оборонно-техническая задача. Ракетчики в полной мере показали боеготовность ядерных вооруженных сил Республики и предоставили доверие к ним», — заявил лидер КНДР.

В сентябре в Северной Корее прошли испытания беспилотных вооружений.

