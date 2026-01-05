В Северной Корее прошли испытания гиперзвуковых ракет

Учения, направленные на проверку боеготовности нового вооружения, прошли под личным наблюдением верховного лидера страны Ким Чен Ына. Согласно заявлению ЦТАК, гиперзвуковые ракеты, запущенные из района Пхеньяна, поразили установленные цели в акватории Японского моря на расстоянии 1000 километров.
Ким Чен Ын, обращаясь к участникам учений, отметил прогресс в развитии сил сдерживания.
«Можно подтвердить, что через сегодняшние учения по запуску выполнена весьма важная оборонно-техническая задача. Ракетчики в полной мере показали боеготовность ядерных вооруженных сил Республики и предоставили доверие к ним», — заявил лидер КНДР.
В сентябре в Северной Корее прошли испытания беспилотных вооружений.