Ветераны спецназа РФ не увидели в действиях США в Венесуэле профессионализма

Операция американского спецназа «Дельта» по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро была оценена как слабая. Такое мнение в интервью Daily Storm высказали ветераны российского подразделения «Альфа».

Источник: Life.ru

По мнению ветеранов спецназа, американцы не встретили сопротивления, так как операция была глобально подготовлена. Как пояснил Игорь Сенин, сначала были подавлены все ключевые военные объекты и инфраструктура.

«Они, в принципе, зашли в здание, которое уже было для них подготовлено. Особого профессионализма я не вижу здесь», — сообщил Сенин.

По мнению ветеранов «Альфы», спецназ России способен провести операцию по захвату главаря киевского режима Владимира Зеленского, однако этого не случится по ряду причин, включая приверженность международному праву и необходимость лидера для переговоров. При этом один из собеседников выразил уверенность, что в случае приказа такая задача была бы элементарной.

Напомним, что в результате атаки США на Венесуэлу президент Николас Мадуро и его супруга были захвачены и вывезены из страны. МИД России осудил этот акт как вооружённую агрессию, в то время как руководство Европейского союза выразило уверенность в нелегитимности Мадуро и возложило на него ответственность за произошедшее. Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты будут управлять Венесуэлой до «упорядоченного перехода власти», а Мадуро предстанет перед американским правосудием.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
