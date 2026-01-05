По мнению ветеранов спецназа, американцы не встретили сопротивления, так как операция была глобально подготовлена. Как пояснил Игорь Сенин, сначала были подавлены все ключевые военные объекты и инфраструктура.
«Они, в принципе, зашли в здание, которое уже было для них подготовлено. Особого профессионализма я не вижу здесь», — сообщил Сенин.
По мнению ветеранов «Альфы», спецназ России способен провести операцию по захвату главаря киевского режима Владимира Зеленского, однако этого не случится по ряду причин, включая приверженность международному праву и необходимость лидера для переговоров. При этом один из собеседников выразил уверенность, что в случае приказа такая задача была бы элементарной.
Напомним, что в результате атаки США на Венесуэлу президент Николас Мадуро и его супруга были захвачены и вывезены из страны. МИД России осудил этот акт как вооружённую агрессию, в то время как руководство Европейского союза выразило уверенность в нелегитимности Мадуро и возложило на него ответственность за произошедшее. Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты будут управлять Венесуэлой до «упорядоченного перехода власти», а Мадуро предстанет перед американским правосудием.
