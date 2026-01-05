Постоянный совет ОАГ соберётся 6 января для обсуждения ситуации в Венесуэле

Организация американских государств (ОАГ) со штаб-квартирой в Вашингтоне была основана в 1948 году и первоначально объединяла 35 государств Северной, Южной, Центральной Америки и Карибского бассейна. В 1962 году под давлением США членство Кубы было приостановлено. В 2017 году Венесуэла инициировала выход из организации и была исключена в 2019 году. В ноябре 2021 года о выходе объявила Никарагуа, сославшись на вмешательство ОАГ в её внутренние дела.