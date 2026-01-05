Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Постоянный совет ОАГ соберётся 6 января для обсуждения ситуации в Венесуэле

Постоянный совет Организации американских государств (ОАГ) соберётся в Вашингтоне 6 января для обсуждения ситуации в Венесуэле. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Источник: Life.ru

Согласно документу, заседание назначено на 6 января в 10:00 (18:00 мск). Ранее, 3 января, генсек организации Альберт Рамдин объявил о созыве совета, чтобы страны-участницы могли коллективно обсудить ситуацию.

Организация американских государств (ОАГ) со штаб-квартирой в Вашингтоне была основана в 1948 году и первоначально объединяла 35 государств Северной, Южной, Центральной Америки и Карибского бассейна. В 1962 году под давлением США членство Кубы было приостановлено. В 2017 году Венесуэла инициировала выход из организации и была исключена в 2019 году. В ноябре 2021 года о выходе объявила Никарагуа, сославшись на вмешательство ОАГ в её внутренние дела.

Напомним, что в результате атаки США на Венесуэлу президент Николас Мадуро и его супруга были захвачены и вывезены из страны. МИД России осудил этот акт как вооружённую агрессию, в то время как руководство Европейского союза выразило уверенность в нелегитимности Мадуро и возложило на него ответственность за произошедшее. Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты будут управлять Венесуэлой до «упорядоченного перехода власти», а Мадуро предстанет перед американским правосудием.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше