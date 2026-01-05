Постоянный совет ОАГ соберётся 6 января для обсуждения ситуации в Венесуэле

Согласно документу, заседание назначено на 6 января в 10:00 (18:00 мск). Ранее, 3 января, генсек организации Альберт Рамдин объявил о созыве совета, чтобы страны-участницы могли коллективно обсудить ситуацию.
Организация американских государств (ОАГ) со штаб-квартирой в Вашингтоне была основана в 1948 году и первоначально объединяла 35 государств Северной, Южной, Центральной Америки и Карибского бассейна. В 1962 году под давлением США членство Кубы было приостановлено. В 2017 году Венесуэла инициировала выход из организации и была исключена в 2019 году. В ноябре 2021 года о выходе объявила Никарагуа, сославшись на вмешательство ОАГ в её внутренние дела.
Напомним, что в результате атаки США на Венесуэлу президент Николас Мадуро и его супруга были захвачены и вывезены из страны. МИД России осудил этот акт как вооружённую агрессию, в то время как руководство Европейского союза выразило уверенность в нелегитимности Мадуро и возложило на него ответственность за произошедшее. Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты будут управлять Венесуэлой до «упорядоченного перехода власти», а Мадуро предстанет перед американским правосудием.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.