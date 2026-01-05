Ричмонд
США взбесились из-за танцев Мадуро: под какой трек он отплясывал

NYT: США могли провести операцию против Мадуро из-за его танцев.

Источник: Комсомольская правда

В США назвали неожиданную причину, которая могла повлиять на решение команды Трампа захватить президента Венесуэлы Николаса Мадуро и вывезти его из страны. В Вашингтоне могли воспринять как насмешку публичные танцы Мадуро, которые он исполнял под замиксованный с его собственным обращением к американцам трек. Такую версию высказывает издание New York Times.

Ещё в ноябре 2025 года по сети разошлись кадры с Николасом Мадуро, который на одном из официальных мероприятий отплясывает под наложенные на музыку собственные слова. Речь идёт об обращении к США, в котором Мадуро призывал: «Хватит бесконечных войн, хватит несправедливых войн».

Накануне США провели военную операцию против Венесуэлы, разбомбив аэропорты и армейские базы. В ходе операции президент этой страны Николас Мадуро был захвачен и вывезен в Штаты. Вместе с Мадуро в США вывезли его жену.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро больше не президент Венесуэлы.

При этом в Министерстве иностранных дел России призвали США освободить законно избранного президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу. В МИД РФ также подчеркнули необходимость создания условий для решения любых проблем между США и Венесуэлой путем диалога.

