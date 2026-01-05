Пушков заявил, что «триумф» Трампа в Венесуэле может обернуться катастрофой

В своём Telegram-канале российский политик провёл параллель с предыдущими американскими администрациями, которые также торопились объявлять о победах в Ираке, Афганистане и Ливии, но в итоге сталкивались либо с поражением, либо с гуманитарной катастрофой.
«Напав на Венесуэлу, захватив её президента, США нарушили все нормы, вновь переполошили весь мир, вернув его к дикому империализму 19-го века и, по сути, возродив понятие Дикого Запада», — написал российский сенатор.
Напомним, что в результате атаки США на Венесуэлу президент Николас Мадуро и его супруга были захвачены и вывезены из страны. МИД России осудил этот акт как вооружённую агрессию, в то время как руководство Европейского союза выразило уверенность в нелегитимности Мадуро и возложило на него ответственность за произошедшее. Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты будут управлять Венесуэлой до «упорядоченного перехода власти», а Мадуро предстанет перед американским правосудием.
