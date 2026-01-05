Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пушков заявил, что «триумф» Трампа в Венесуэле может обернуться катастрофой

Заявления президента США Дональда Трампа о «триумфе» в Венесуэле могут в конечном итоге привести к катастрофическим последствиям, аналогичным провальным интервенциям Вашингтона в прошлом. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков.

В своём Telegram-канале российский политик провёл параллель с предыдущими американскими администрациями, которые также торопились объявлять о победах в Ираке, Афганистане и Ливии, но в итоге сталкивались либо с поражением, либо с гуманитарной катастрофой.

«Напав на Венесуэлу, захватив её президента, США нарушили все нормы, вновь переполошили весь мир, вернув его к дикому империализму 19-го века и, по сути, возродив понятие Дикого Запада», — написал российский сенатор.

Напомним, что в результате атаки США на Венесуэлу президент Николас Мадуро и его супруга были захвачены и вывезены из страны. МИД России осудил этот акт как вооружённую агрессию, в то время как руководство Европейского союза выразило уверенность в нелегитимности Мадуро и возложило на него ответственность за произошедшее. Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты будут управлять Венесуэлой до «упорядоченного перехода власти», а Мадуро предстанет перед американским правосудием.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше