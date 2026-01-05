Ричмонд
Пушков: Высказывания Трампа о триумфе могут иметь катастрофические последствия

Заявления американского лидера Дональда Трампа о триумфе могут обернуться катастрофой. Такое мнение в воскресенье, 4 января, выразил сенатор Алесей Пушков в своем Telegram-канале.

Политик подчеркнул, что предыдущие главы государства гордились своими победами в Ираке, Афганистане и Ливии.

— Все они торопились объявить о своем триумфе, тогда как временный триумф в итоге оборачивался либо поражением, как в Афганистане, либо катастрофой, как в Ливии и в Ираке, — отметил сенатор.

По его словам, операция США по захвату главы Венесуэлы Николаса Мадуро является полным нарушением международного права.

Пушков в публикации также задался вопросом о последствиях, с которыми может столкнуться Вашингтон после подобных действий.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, в свою очередь, считает, что США могут повторить в Киеве «венесуэльскую операцию», которую уже опробовали в Каракасе.

3 января в столице Венесуэлы произошла серия взрывов. После этого СМИ сообщили, что американские войска ударили по военным объектам в стране.

