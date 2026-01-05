Ричмонд
Фицо считает, что ЕС готов дойти до края пропасти в антироссийской политике

По словам премьер-министра Словакии Роберта Фицо, Евросоюз в своей антироссийской политике готов дойти до края пропасти. Заявление политик сделал в ходе видеообращения.

Источник: Life.ru

«Европейский союз в антироссийских подходах может дойти до края пропасти. С одобренным военным кредитом сегодня это уже 280 миллиардов евро, которые ЕС дал на поддержку Украины в войне с Россией, санкционные пакеты, заморозка российских активов, и я уже не знаю, что во имя ненависти по отношению к России родилось в головах брюссельских чиновников. Они, конечно, не упали с Луны, они там представляют конкретные страны», — отметил Фицо.

По его словам, внешняя политика Евросоюза продиктована неприязнью к России.

Ранее Фицо назвал операцию США в Венесуэле доказательством распада мирового порядка. Премьер-министра интересует, какую позицию займёт Евросоюз в отношении атаки на Венесуэлу. Либо он последует своей логике, проявленной в случае с Украиной, и осудит применение американской военной силы, либо, как это часто бывает, останется лицемерным. Сам Фицо заявил, что отвергает такой «развал международного права».

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Роберт Фицо: биография словацкого политика и премьер-министра
Роберт Фицо — политик, который уже в четвертый раз возглавляет правительство Словакии. Известен тем, что прекратил военную помощь Украине, критиковал санкции в отношении Росиии и позицию стран Запада по конфликту на Украине. Подробно о его биографии — в нашем материале.
Читать дальше