Пушков: триумф США в Венесуэле может обернуться катастрофой

«Действиям и особенно заявлениям Трампа не откажешь в эффектности. Их эффективность — другое дело. Предыдущие президенты США тоже были в восторге от своих побед в Ираке, Афганистане, Ливии. Все они торопились объявить о своем триумфе, тогда как временный триумф в итоге оборачивался либо поражением, как в Афганистане, либо катастрофой, как в Ливии и в Ираке, где США завязли на долгие годы», — отметил сенатор.
По его мнению, напав на Венесуэлу, захватив ее президента, США нарушили все нормы, «вновь переполошили весь мир, вернув его к дикому империализму 19-го века». Кроме того, США возродили понятие Дикого Запада, вновь присвоив себе право «творить в Западном полушарии то, что хотят».
«Но каким будет конечный результат? Не обернется ли “триумф” катастрофой?» — завершил сенатор.
3 января глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что США атаковали гражданские и военные объекты в Каракасе. Он назвал действия Вашингтона военной агрессией. В Венесуэле введено чрезвычайное положение. Президент США Дональд Трамп позднее подтвердил нанесение ударов по Венесуэле и заявил о захвате и вывозе Мадуро с женой из страны. По информации телеканала CNN, они доставлены в США и содержатся в следственном изоляторе в Бруклине на юге Нью-Йорка.