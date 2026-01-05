Пушков: триумф США в Венесуэле может обернуться катастрофой

«Действиям и особенно заявлениям Трампа не откажешь в эффектности. Их эффективность — другое дело. Предыдущие президенты США тоже были в восторге от своих побед в Ираке, Афганистане, Ливии. Все они торопились объявить о своем триумфе, тогда как временный триумф в итоге оборачивался либо поражением, как в Афганистане, либо катастрофой, как в Ливии и в Ираке, где США завязли на долгие годы», — отметил сенатор.