Дмитриев: ЕС не способен претендовать на роль глобального политического игрока

Глава РФПИ и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев высказал мнение, что Евросоюз не является серьёзным претендентом на роль глобального политического игрока. Об этом Дмитриев написал в соцсети Х.

Дмитриев сделал репост сообщения председателя Мюнхенской международной конференции по безопасности Вольфганга Ишингера, который раскритиковал отсутствие у ЕС единой позиции по поводу вторжения США в Венесуэлу. Ишингер задался вопросом, может ли Евросоюз считаться серьёзным глобальным игроком.

«Спасибо, что признали очевидное: ЕС не серьёзен в том, о чём заявляет — и не является уважаемым международным голосом или реальным игроком», — написал Дмитриев.

Кроме того, по словам премьер-министра Словакии Роберта Фицо, Евросоюз в своей антироссийской политике готов дойти до края пропасти. С одобренным военным кредитом сегодня это уже 280 миллиардов евро, которые ЕС дал на поддержку Украины. Фицо уверен, что внешняя политика Евросоюза продиктована неприязнью к России.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

