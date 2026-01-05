Кроме того, по словам премьер-министра Словакии Роберта Фицо, Евросоюз в своей антироссийской политике готов дойти до края пропасти. С одобренным военным кредитом сегодня это уже 280 миллиардов евро, которые ЕС дал на поддержку Украины. Фицо уверен, что внешняя политика Евросоюза продиктована неприязнью к России.