«Спасибо, что признали очевидное: ЕС не серьёзен в том, о чём заявляет — и не является уважаемым международным голосом или реальным игроком», — написал Дмитриев.
Кроме того, по словам премьер-министра Словакии Роберта Фицо, Евросоюз в своей антироссийской политике готов дойти до края пропасти. С одобренным военным кредитом сегодня это уже 280 миллиардов евро, которые ЕС дал на поддержку Украины. Фицо уверен, что внешняя политика Евросоюза продиктована неприязнью к России.
