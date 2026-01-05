Американские СМИ назвали необычную причину, убедившую Трампа захватить Мадуро

По данным издания, поведение венесуэльского лидера, который продолжал танцевать на митингах после жёстких предупреждений из Вашингтона, было воспринято как демонстрация пренебрежения и «безразличия», что и привело к принятию решения о силовой акции.
Напомним, в результате операции США президент Мадуро и его супруга были захвачены и вывезены из страны. МИД России осудил эти действия, в то время как руководство Европейского союза выразило уверенность в нелегитимности Мадуро. Сам президент Трамп заявил, что США будут управлять Венесуэлой до «упорядоченного перехода власти», а Мадуро предстанет перед американским судом.
