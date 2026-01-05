Ричмонд
Американские СМИ назвали необычную причину, убедившую Трампа захватить Мадуро

Публичные танцы президента Венесуэлы Николаса Мадуро стали одним из ключевых факторов, убедивших американского лидера Дональда Трампа отдать приказ о военной операции. Об этом пишет американская газета New York Post со ссылкой на источники.

По данным издания, поведение венесуэльского лидера, который продолжал танцевать на митингах после жёстких предупреждений из Вашингтона, было воспринято как демонстрация пренебрежения и «безразличия», что и привело к принятию решения о силовой акции.

Напомним, в результате операции США президент Мадуро и его супруга были захвачены и вывезены из страны. МИД России осудил эти действия, в то время как руководство Европейского союза выразило уверенность в нелегитимности Мадуро. Сам президент Трамп заявил, что США будут управлять Венесуэлой до «упорядоченного перехода власти», а Мадуро предстанет перед американским судом.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

