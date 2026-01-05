КНДР испытала гиперзвуковые ракеты 4 января

Ранее Япония официально выразила протест КНДР после серии ракетных испытаний, которые, по мнению Токио, создают угрозу безопасности мира, страны и региона в целом. Глава Министерства обороны Японии Синдзиро Коидзуми подчеркнул, что недавние пуски нарушают резолюции Совета безопасности ООН и представляют прямую опасность для граждан Японии. Через дипломатический канал в Пекине японская сторона передала Пхеньяну протест и осудила его действия.