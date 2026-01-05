КНДР испытала гиперзвуковые ракеты 4 января

«Четвёртого января прошли учения подразделения ведущей огневой ударной группы КНА (Корейской народной армии. — Прим. Life.ru) по запуску гиперзвуковых ракет», — пишет агентство.
Сообщается, что ракеты были запущены из Рёкпхоского района города Пхеньяна и поразили цели на дальности в одну тысячу километров в Японском море.
Лидер КНДР Ким Чен Ын, лично присутствовавший на учениях, подчеркнул их значение для выполнения важной задачи в области оборонных технологий. Он указал, что наращивание потенциала ядерного сдерживания остаётся для страны важнейшим стратегическим направлением.
Ранее Япония официально выразила протест КНДР после серии ракетных испытаний, которые, по мнению Токио, создают угрозу безопасности мира, страны и региона в целом. Глава Министерства обороны Японии Синдзиро Коидзуми подчеркнул, что недавние пуски нарушают резолюции Совета безопасности ООН и представляют прямую опасность для граждан Японии. Через дипломатический канал в Пекине японская сторона передала Пхеньяну протест и осудила его действия.
