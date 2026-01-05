Трамп: США нужна Гренландия из-за угрозы российских и китайских кораблей

Дональд Трамп неоднократно говорил о потенциальном присоединении Гренландии к США: купить остров у Дании он хотел еще во время своего первого президентства, а после возращения в Белый дом он вернулся и к этому вопросу. 22 декабря 2025 года президент США объявил о назначении спецпосланника по Гренландии: им стал губернатор Луизианы республиканец Джефф Лэндри, который, как и Трамп, хочет, чтобы Гренландия, самоуправляемая территория Дании, стала частью Соединенных Штатов.