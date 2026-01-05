Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Западе предупредили Зеленского о больших трудностях в 2026 году

2026 год станет тяжёлым как для украинской армии, так и для главаря киевского режима Владимира Зеленского из-за политического давления на фоне отсутствия выборов на Украине. Об этом пишет газета Guardian.

Источник: Life.ru

«Предстоящий год может оказаться для Зеленского непростым и в политическом плане, поскольку пятилетний президентский срок, на который он был избран весной 2019 года, приближается к семилетнему рубежу», — отмечается в материале.

Один из опрошенных газетой бойцов заявил, что большинство граждан Украины согласились бы на предложенные Россией условия, чтобы завершить конфликт.

«Думаю, на данном этапе большинство, вероятно, готовы пойти на невыгодную сделку; на что угодно, лишь бы прекратить боевые действия», — сказал военный.

Срок полномочий Владимира Зеленского давно истёк. Вопрос его отстранения от власти, по мнению заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева, станет актуальным в самом ближайшем будущем. Комментируя ситуацию вокруг Венесуэлы, Медведев подверг критике позицию Европы, которая пытается оправдать агрессию США заявлениями о «нелегитимности» действующего президента Николаса Мадуро. Политик обратил внимание, что те же европейцы игнорируют вопрос нелегитимности Зеленского.

Главные новости геополитики, заявления мировых лидеров и международная дипломатия — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше