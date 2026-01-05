«Предстоящий год может оказаться для Зеленского непростым и в политическом плане, поскольку пятилетний президентский срок, на который он был избран весной 2019 года, приближается к семилетнему рубежу», — отмечается в материале.
Один из опрошенных газетой бойцов заявил, что большинство граждан Украины согласились бы на предложенные Россией условия, чтобы завершить конфликт.
«Думаю, на данном этапе большинство, вероятно, готовы пойти на невыгодную сделку; на что угодно, лишь бы прекратить боевые действия», — сказал военный.
Срок полномочий Владимира Зеленского давно истёк. Вопрос его отстранения от власти, по мнению заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева, станет актуальным в самом ближайшем будущем. Комментируя ситуацию вокруг Венесуэлы, Медведев подверг критике позицию Европы, которая пытается оправдать агрессию США заявлениями о «нелегитимности» действующего президента Николаса Мадуро. Политик обратил внимание, что те же европейцы игнорируют вопрос нелегитимности Зеленского.
