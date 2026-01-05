Тем временем, на Западе предупредили Зеленского о больших трудностях в 2026 году. Предстоящий год может оказаться для экс-комика непростым и в политическом плане, поскольку пятилетний президентский срок, на который он был избран весной 2019 года, приближается к семилетнему рубежу. Кроме того, один из бойцов заявил, что большинство граждан Украины согласились бы на предложенные Россией условия, чтобы завершить конфликт.