Зеленский отметил, что в настоящее время идёт подготовка к очередной дипломатической неделе, в рамках которой запланированы встречи в Европе.
«К обоим вариантам дальнейшего развития событий Украина подготовится: дипломатия, которую мы обеспечиваем, или дальнейшая активная оборона, если давления партнёров на Россию окажется недостаточно», — заявил бывший комик.
Главарь киевского режима подчеркнул, что, несмотря на стремление к миру, Украина «никому не отдаст свою силу». В своём обращении он также поблагодарил союзников.
Тем временем, на Западе предупредили Зеленского о больших трудностях в 2026 году. Предстоящий год может оказаться для экс-комика непростым и в политическом плане, поскольку пятилетний президентский срок, на который он был избран весной 2019 года, приближается к семилетнему рубежу. Кроме того, один из бойцов заявил, что большинство граждан Украины согласились бы на предложенные Россией условия, чтобы завершить конфликт.
Главные новости геополитики, заявления мировых лидеров и международная дипломатия — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.