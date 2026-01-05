Пушков заявил, что США возродили Дикий Запад, захватив Мадуро

То, что Соединённые Штаты называют «триумфом» в Венесуэле, может обернуться серьёзной катастрофой. Такое мнение высказал российский сенатор Алексей Пушков.
Политик напомнил, что предыдущие американские лидеры торопились объявить о своём триумфе в Ираке, Афганистане и Ливии так же, как действующий президент США Дональд Трамп делает эффектные заявления о ситуации с захватом Николаса Мадуро.
«Временный триумф в итоге оборачивался либо поражением, как в Афганистане, либо катастрофой, как в Ливии и в Ираке, где США завязли на долгие годы», — отметил Пушков.
Сенатор сравнил действия США в Венесуэле с возрождением «понятия Дикого Запада» и возвращением мира к дикому империализму XIX века.
«Но каким будет конечный результат? Не обернется ли “триумф” катастрофой?», — задался вопросом Пушков.
Напомним, захваченному американскими военными Николасу Мадуро официально зачитают обвинения в суде Нью-Йорка в понедельник 5 января.
Накануне США провели военную операцию против Венесуэлы, разбомбив аэропорты и армейские базы. В ходе операции президент этой страны Николас Мадуро был захвачен и вывезен в Штаты. Вместе с Мадуро в США вывезли его жену.
При этом в Министерстве иностранных дел России призвали США освободить законно избранного президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу. В МИД РФ также подчеркнули необходимость создания условий для решения любых проблем между США и Венесуэлой путем диалога.