Трамп утверждает, что США сейчас управляют Венесуэлой

ВАШИНГТОН, 5 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп после захвата венесуэльского президента Николаса Мадуро заявил, что Штаты сейчас управляют Венесуэлой, которую он назвал «мертвой страной».

Источник: Reuters

«Не спрашивайте меня, кто здесь главный, потому что я вам отвечу, и ответ будет очень убедительным. Главные здесь мы», — заявил Трамп журналистам в ответ на вопрос, кто управляет Венесуэлой сейчас.

Трамп назвал Венесуэлу «мертвой страной», заявив, что Штаты должны ее восстановить. По его утверждению, американские нефтяные компании очень хотят работать в Венесуэле и будут инвестировать в инфраструктуру страны.

Другие заявления президента США:

— выборы в Венесуэле пройдут, когда настанет подходящий для этого момент;

— все раненные при операции США в Венесуэле американцы находятся «в хорошей форме»;

Военная операция США против Венесуэлы.

В ночь на субботу в Каракасе прогремели взрывы. Как заявил президент США Дональд Трамп, Штаты нанесли по венесуэльской столице масштабные удары, а президента Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли из страны на корабле. Предположительно, сначала их доставили на американскую военную базу Гуантанамо, оттуда они вылетели в Нью-Йорк, где их поместили в следственный изолятор в Бруклине.

Генпрокурор США Памела Бонди сообщила, что президент Венесуэлы вскоре предстанет перед судом. По данным кабельного вещателя NewsNation, это может произойти 5 января. Согласно судебным документам, ему грозит вплоть до четырех пожизненных сроков по обвинениям в «заговоре, связанном с наркотеррористической деятельностью, контрабанде кокаина, хранении пулеметов и взрывных устройств и заговоре для их применения против Штатов».

Власти в Каракасе считают, что цель нападения США — получение контроля над венесуэльской нефтью и минеральными ресурсами. МИД страны запросил срочное заседание Совета Безопасности ООН и намерен обратиться в другие международные организации. Как заявил глава ведомства Иван Хиль Пинто, атака привела к жертвам среди мирных жителей и военных.

Россия выразила глубокую озабоченность произошедшим, а также подтвердила солидарность с народом Венесуэлы и поддержку ее курса на защиту национальных интересов. В Москве назвали захват Мадуро неприемлемым посягательством на суверенитет государства и призвали американское руководство освободить президента и его жену.

