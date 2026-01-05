Трамп высказался о второй волне атаки на Венесуэлу

Соединённые Штаты готовы ко второй волне атаки на Венесуэлу. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, отметив, что, по его мнению, в этом нет необходимости.
«Не думаю, что она нужна», — сказал американский лидер, отвечая на вопросы представителей прессы.
Дональд Трамп сделал ещё ряд заявлений по следам операции в Венесуэле, в ходе которой был захвачен и вывезен в США президент этой страны Николас Мадуро.
Так, Трамп назвал Венесуэлу «мёртвой страной», указав, что Штаты должны восстановить её. При этом он заявил, что Соединённые Штаты в данный момент управляют Венесуэлой, но в «подходящий момент» будут проведены выборы.
Кроме того, президент США сказал журналистам, что нефтяные компании, желающие работать в Венесуэле, будут заниматься инвестициями в экономику этой страны.
Напомним, захваченному американскими военными Николасу Мадуро официально зачитают обвинения в суде Нью-Йорка в понедельник 5 января.
В Министерстве иностранных дел России назвали захват президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены посягательством на суверенитет независимого государства.
При этом Китай назвал захват Мадуро нарушением международного права. Пекин потребовал освободить президента Венесуэлы и начать диалог по сложившейся ситуации.