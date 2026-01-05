И.о. президента Венесуэлы назвала приоритетом улучшение отношений с США

«Мы считаем приоритетной задачей выстраивание сбалансированных и уважительных международных отношений — как между США и Венесуэлой, так и между Венесуэлой и государствами региона, — основанных на принципах суверенного равенства и невмешательства во внутренние дела. Именно эти принципы лежат в основе нашей дипломатии во взаимодействии со всеми странами мира», — написала Родригес в своем Telegram-канале.
По ее словам, именно эти принципы лежат в основе взаимодействия Каракаса со всеми странами мира.
И.о. президента добавила, что Венесуэла привержена миру и стремится жить в атмосфере уважения и международного сотрудничества.
«Мы убеждены: прочный глобальный мир начинается с гарантии мира в каждой отдельной стране», — подчеркнула Родригес.
Политик отдельно обратилась к президенту США Дональду Трампу с призывом к миру.
«Президент Дональд Трамп: наши народы и наш регион заслуживают мира и диалога, а не войны… Это та Венесуэла, в которую я верю, та, которой я посвятил свою жизнь. Моя мечта — чтобы Венесуэла стала великой державой», — написала она.
Сам Трамп на фоне призывов Родригес заявил журналистам, что США сейчас управляют Венесуэлой, которую он назвал «мертвой» страной. Хозяин Белого дома добавил, что выборы в Венесуэле пройдут, когда настанет подходящий для этого момент.
Чуть ранее президент США на вопрос о вероятности выборов в Венесуэле заявил газете New York Post, что там нет достойного оппозиционного лидера, и Вашингтон намерен управлять этой страной, используя ее нефть и ресурсы в своих интересах.
Военная операция США против Венесуэлы
В ночь на субботу в Каракасе прогремели взрывы. Как заявил президент США Дональд Трамп, Штаты нанесли по венесуэльской столице масштабные удары, а президента Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли из страны на корабле. Предположительно, сначала их доставили на американскую военную базу Гуантанамо, оттуда они вылетели в Нью-Йорк, где их поместили в следственный изолятор в Бруклине.
Генпрокурор США Памела Бонди сообщила, что президент Венесуэлы вскоре предстанет перед судом. По данным кабельного вещателя NewsNation, это может произойти 5 января. Согласно судебным документам, ему грозит вплоть до четырех пожизненных сроков по обвинениям в «заговоре, связанном с наркотеррористической деятельностью, контрабанде кокаина, хранении пулеметов и взрывных устройств и заговоре для их применения против Штатов».
Власти в Каракасе считают, что цель нападения США — получение контроля над венесуэльской нефтью и минеральными ресурсами. МИД страны запросил срочное заседание Совета Безопасности ООН и намерен обратиться в другие международные организации. Как заявил глава ведомства Иван Хиль Пинто, атака привела к жертвам среди мирных жителей и военных.
Россия выразила глубокую озабоченность произошедшим, а также подтвердила солидарность с народом Венесуэлы и поддержку ее курса на защиту национальных интересов. В Москве назвали захват Мадуро неприемлемым посягательством на суверенитет государства и призвали американское руководство освободить президента и его жену.