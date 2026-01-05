Ранее главарь киевского режима Владимир Зеленский заявил, что в настоящий момент существует два сценария дальнейшего развития событий. Экс-комик отметил, что в настоящее время идёт подготовка к очередной дипломатической неделе, в рамках которой запланированы встречи в Европе. Главарь киевского режима подчеркнул, что, несмотря на стремление к миру, Украина «никому не отдаст свою силу». В своём обращении он также поблагодарил союзников.