Трамп заявил, что выборы в Венесуэле пройдут, когда настанет подходящий момент

Соединённые Штаты не считают необходимым снова применять военную силу против Венесуэлы. Он добавил, что международные нефтяные компании проявляют большой интерес к работе в стране и готовы инвестировать в её экономику.
Трамп также сообщил, что все американцы, получившие ранения в ходе проведённой США операции в Венесуэле, находятся в хорошем состоянии. По его словам, на текущем этапе Вашингтон больше думает о возрождении нефтяного сектора, чем о проведении выборов.
Кроме того, американский лидер утверждает, что в результате военной операции в Венесуэле было убито много граждан Кубы, которые, по его информации, охраняли президента Николаса Мадуро.
Напомним, в результате операции США в Венесуэле президент Мадуро и его супруга были захвачены и вывезены из страны. МИД России осудил эти действия, в то время как руководство Европейского союза выразило уверенность в нелегитимности Мадуро. Сам президент Трамп заявил, что США будут управлять Венесуэлой до «упорядоченного перехода власти», а Мадуро предстанет перед американским судом.
