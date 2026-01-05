Трамп заявил, что выборы в Венесуэле пройдут, когда настанет подходящий момент

Напомним, в результате операции США в Венесуэле президент Мадуро и его супруга были захвачены и вывезены из страны. МИД России осудил эти действия, в то время как руководство Европейского союза выразило уверенность в нелегитимности Мадуро. Сам президент Трамп заявил, что США будут управлять Венесуэлой до «упорядоченного перехода власти», а Мадуро предстанет перед американским судом.