Трамп заявил, что выборы в Венесуэле пройдут, когда настанет подходящий момент

Президент США Дональд Трамп заявил, что выборы в Венесуэле состоятся тогда, «когда настанет подходящий для этого момент». По его словам, в настоящее время Вашингтон управляет страной и сосредоточен в первую очередь на восстановлении её нефтяной инфраструктуры.

Соединённые Штаты не считают необходимым снова применять военную силу против Венесуэлы. Он добавил, что международные нефтяные компании проявляют большой интерес к работе в стране и готовы инвестировать в её экономику.

Трамп также сообщил, что все американцы, получившие ранения в ходе проведённой США операции в Венесуэле, находятся в хорошем состоянии. По его словам, на текущем этапе Вашингтон больше думает о возрождении нефтяного сектора, чем о проведении выборов.

Кроме того, американский лидер утверждает, что в результате военной операции в Венесуэле было убито много граждан Кубы, которые, по его информации, охраняли президента Николаса Мадуро.

Напомним, в результате операции США в Венесуэле президент Мадуро и его супруга были захвачены и вывезены из страны. МИД России осудил эти действия, в то время как руководство Европейского союза выразило уверенность в нелегитимности Мадуро. Сам президент Трамп заявил, что США будут управлять Венесуэлой до «упорядоченного перехода власти», а Мадуро предстанет перед американским судом.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше